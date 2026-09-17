Россия атаковала Киевскую область дронами: пострадала 7-летняя девочка

Атака российских дронов / © ТСН.ua

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Во время вечерней атаки российских беспилотников на Киевскую область 17 сентября в Бучанском районе пострадала 7-летняя девочка.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

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По его словам, ребенок 2019 года рождения получил акубаротравму. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.

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«К сожалению, во время вечерней атаки вражеских дронов в Бучанском районе пострадал ребенок», — сообщил Ткаченко.

В результате атаки в этом районе также были зафиксированы повреждения четырёх объектов. Речь идёт о трёх частных домовладениях и одном транспортном средстве.

На месте продолжают работать соответствующие службы, которые устраняют последствия российской атаки.

Ткаченко призвал жителей Киевской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях или других безопасных местах. По его словам, на момент сообщения воздушная тревога ещё продолжалась.

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Напомним, в Киеве в ночь на 17 сентября прогремела серия взрывов во время российской атаки баллистическими ракетами. Враг в очередной раз нанёс удары по гражданской инфраструктуре столицы. По данным КМВА, последствия вражеской атаки зафиксированы более чем в 10 местах.

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