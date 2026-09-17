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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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В Киеве ожидается резкое похолодание: синоптики сообщили, когда и как изменится погода

Погода в столице 17 сентября останется комфортной и без осадков, однако метеорологи советуют готовиться к изменению погодных условий.

Автор публикации
Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Киев / иллюстративное фото

Киев / иллюстративное фото / © УНИАН

В Киевской области 17 сентября ожидается тёплая погода без осадков, однако синоптики уже предупреждают о приближении осеннего похолодания.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Киеве сухую и солнечную погоду. По её словам, температура воздуха в течение дня составит от +23 до +25 градусов тепла. В то же время она предупреждает, что с 21 сентября в большинстве областей Украины ожидается резкое похолодание и дожди.

По данным Украинского гидрометцентра, 17 сентября в Киевской области ожидается переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области днём составит от +20 до +25 градусов тепла, в Киеве воздух прогреется до +23…+25 градусов тепла.

На метеопортале Sinoptik сообщают, что в Киеве 17 сентября в течение дня будет ясно, только вечером на небе появятся облака. Осадков не ожидается. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +16 до +24 градусов тепла.

Погода в Киеве 17 сентября / Источник: Sinoptik

Погода в Киеве 17 сентября / Источник: Sinoptik

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 17 сентября.

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