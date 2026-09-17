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Повреждены фасады, разрушен состав и пострадавшие: что известно о последствиях удара по Киеву
Также в столице зафиксированы новые повреждения гражданской инфраструктуры.
В результате российской атаки на Киев известно о четырех пострадавших. Среди них — 10-летняя девочка.
Об этом сообщает КМВА.
«Сейчас известно о четырех пострадавших. Среди них 10-летняя девочка. Всем предоставляется необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки в Днепровском районе столицы.
«На одной из локаций повреждены остекление и фасад трехэтажного офисного здания. Также в нескольких жилых домах выбиты окна», — заявил Кличко.
В то же время в Соломенском районе, по предварительной информации, в результате атаки разрушено складское здание.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 17 сентября прозвучала серия взрывов во время российской атаки баллистическими ракетами.
Мы ранее информировали, что в ночь на 17 сентября российские войска нанесли удар по Одессе.