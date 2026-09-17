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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Повреждены фасады, разрушен состав и пострадавшие: что известно о последствиях удара по Киеву

Также в столице зафиксированы новые повреждения гражданской инфраструктуры.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг атаковал Киев

Враг атаковал Киев / © Фото из открытых источников

В результате российской атаки на Киев известно о четырех пострадавших. Среди них — 10-летняя девочка.

Об этом сообщает КМВА.

«Сейчас известно о четырех пострадавших. Среди них 10-летняя девочка. Всем предоставляется необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки в Днепровском районе столицы.

«На одной из локаций повреждены остекление и фасад трехэтажного офисного здания. Также в нескольких жилых домах выбиты окна», — заявил Кличко.

В то же время в Соломенском районе, по предварительной информации, в результате атаки разрушено складское здание.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 17 сентября прозвучала серия взрывов во время российской атаки баллистическими ракетами.

Мы ранее информировали, что в ночь на 17 сентября российские войска нанесли удар по Одессе.

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