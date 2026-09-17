Повреждены фасады, разрушен состав и пострадавшие: что известно о последствиях удара по Киеву

Враг атаковал Киев / © Фото из открытых источников

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В результате российской атаки на Киев известно о четырех пострадавших. Среди них — 10-летняя девочка.

Об этом сообщает КМВА.

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«Сейчас известно о четырех пострадавших. Среди них 10-летняя девочка. Всем предоставляется необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки в Днепровском районе столицы.

«На одной из локаций повреждены остекление и фасад трехэтажного офисного здания. Также в нескольких жилых домах выбиты окна», — заявил Кличко.

В то же время в Соломенском районе, по предварительной информации, в результате атаки разрушено складское здание.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 17 сентября прозвучала серия взрывов во время российской атаки баллистическими ракетами.

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Мы ранее информировали, что в ночь на 17 сентября российские войска нанесли удар по Одессе.

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