Баллистическая атака на Киев: в столице раздались взрывы, есть попадания и повреждения

Враг атаковал Киев / © Getty Images

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В Киеве в ночь на 17 сентября прозвучала серия взрывов во время российской атаки баллистическими ракетами.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.

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Первые взрывы в Киеве прогремели около 02:15. Военные сообщили, что российские войска запускали баллистические ракеты по столице с территории Курской области.

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Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки в Днепровском районе. По его словам, обломки рухнули сразу в нескольких местах.

«Повреждены офисное здание и жилой дом. Также обломки упали на территории складских помещений и вблизи АЗС», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Святошинском районе столицы предварительно зафиксировали попадание в нежилое здание.

Ранее сообщалось, что вечером 16 сентября, во время очередной российской атаки по Киеву , вражеский дрон попал по помещению Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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Мы ранее информировали, что Российские захватчики утром 16 сентября атаковали Киев ударными беспилотниками.

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