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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Баллистическая атака на Киев: в столице раздались взрывы, есть попадания и повреждения

По предварительным данным, обломки рухнули в двух районах столицы, повредив гражданские объекты.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг атаковал Киев

Враг атаковал Киев / © Getty Images

В Киеве в ночь на 17 сентября прозвучала серия взрывов во время российской атаки баллистическими ракетами.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.

Первые взрывы в Киеве прогремели около 02:15. Военные сообщили, что российские войска запускали баллистические ракеты по столице с территории Курской области.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки в Днепровском районе. По его словам, обломки рухнули сразу в нескольких местах.

«Повреждены офисное здание и жилой дом. Также обломки упали на территории складских помещений и вблизи АЗС», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Святошинском районе столицы предварительно зафиксировали попадание в нежилое здание.

Ранее сообщалось, что вечером 16 сентября, во время очередной российской атаки по Киеву , вражеский дрон попал по помещению Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Мы ранее информировали, что Российские захватчики утром 16 сентября атаковали Киев ударными беспилотниками.

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