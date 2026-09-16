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Россия бьет по АЗС Киева: в КМВА объяснили, сколько заправок повреждено и будет ли дефицит горючего
В военной администрации Киеве объяснили, зачем Россия целит по АЗС и угрожает ли столице внезапный дефицит горючего.
Россия намеренно бьет по заправкам в Киеве, чтобы посеять панику и создать дефицит горючего. С начала года в городе было повреждено 16 АЗС.
Об этом сообщил и.о. начальника Киевской городской военной администрации Андрей Ткачев для «Мы — Украина».
Будет ли дефицит горючего в Киеве?
По словам Андрея Ткачева, разрушения испытывают преимущественно наземные здания магазинов и оборудование на заправках.
«АЗС строится со строжайшей защитой и большинство резервов топлива находится глубоко под землей. Поэтому 80% поврежденных АЗС возобновляют свою работу», — подчеркнул и.о. начальника КМВА.
Ткачев подытожил, что из-за постоянных российских обстрелов риск дефицита остается, однако говорить о нехватке горючего в Киеве рано.
«Все-таки понимаем, что враг продолжает и будет продолжать заниматься террорами, прицельно бить по АЗС столицы», — отметил Ткачев.
Россия атакует АЗС — последние новости
Напомним, Россия перенесла прифронтовый террор в столицу и начала массированно атаковать АЗС Киева реактивными «Шахедами» — эксперты рассказали, сможет ли враг выбить топливную инфраструктуру столицы и как поступить водителям во время тревоги.
Поэтому в Украине испытывают новую программу для АЗС, которая отслеживает движение российских дронов. Она позволит заблаговременно предупреждать работников и водителей о приближающейся опасности.
К слову, 16 сентября крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. В частности сети OKKO и WOG обновили ценники на отдельные виды бензина.