Балістична атака на Київ: у столиці пролунали вибухи, є влучання та пошкодження

Ворог атакував Київ / © Getty Images

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У Києві в ніч проти 17 вересня пролунала серія вибухів під час російської атаки балістичними ракетами.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.

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Перші вибухи в Києві пролунали близько 02:15. Військові повідомили, що російські війська запускали балістичні ракети по столиці з території Курської області.

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Згодом мер Києва Віталій Кличко розповів про наслідки атаки у Дніпровському районі. За його словами, уламки впали одразу в кількох місцях.

«Пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також уламки впали на території складських приміщень і поблизу АЗС», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Святошинському районі столиці попередньо зафіксували влучання в нежитлову будівлю.

Раніше повідомлялося, що ввечері 16 вересня, під час чергової російської атаки по Києву, ворожий дрон влучив по приміщенню Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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Ми раніше інформували, що Російські загарбники вранці 16 вересня атакували Київ ударними безпілотниками.

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