ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
496
Час на прочитання
1 хв

Балістична атака на Київ: у столиці пролунали вибухи, є влучання та пошкодження

За попередніми даними, уламки впали у двох районах столиці, пошкодивши цивільні об’єкти.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ворог атакував Київ

Ворог атакував Київ / © Getty Images

У Києві в ніч проти 17 вересня пролунала серія вибухів під час російської атаки балістичними ракетами.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.

Перші вибухи в Києві пролунали близько 02:15. Військові повідомили, що російські війська запускали балістичні ракети по столиці з території Курської області.

Згодом мер Києва Віталій Кличко розповів про наслідки атаки у Дніпровському районі. За його словами, уламки впали одразу в кількох місцях.

«Пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також уламки впали на території складських приміщень і поблизу АЗС», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Святошинському районі столиці попередньо зафіксували влучання в нежитлову будівлю.

Раніше повідомлялося, що ввечері 16 вересня, під час чергової російської атаки по Києву, ворожий дрон влучив по приміщенню Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ми раніше інформували, що Російські загарбники вранці 16 вересня атакували Київ ударними безпілотниками.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie