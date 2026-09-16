Росія атакувала "95 квартал": що втратила студія внаслідок удару по Києву

Наслідки удару по Києву 16 вересня / © Управління ДСНС Києва

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Внаслідок ранкової атаки російських безпілотників на Київ було знищено складське приміщення, де зберігався реквізит студії «95 квартал». Йдеться про декорації, костюми та інші речі, які команда використовувала протягом близько 20 років у концертах, телевізійних шоу, фільмах і серіалах.

Про це студія повідомила у дописі на своїй сторінці у Facebook.

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У «95 кварталі» розповіли, що складське приміщення було знищено внаслідок чергової атаки російських безпілотників.

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Після удару Росії студія втратила значну кількість декорацій, костюмів та предметів реквізиту, які використовувалися упродовж двох десятиліть.

У студії наголосили, що для стороннього спостерігача це можуть бути просто речі, однак для команди вони мають історичне та професійне значення.

«За кожною декорацією, костюмом чи предметом реквізиту — робота команди, зйомки, репетиції та десятки історій, які ми створювали разом із нашими глядачами», — зазначили у «95 кварталі».

У «95 кварталі» заявили, що продовжать роботу

У студії зазначили, що попри знищення майна команда не планує припиняти роботу.

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«Російська зброя може знищити майно. Але вона не може зупинити нас», — заявили у «95 кварталі».

© Управління ДСНС Києва

За словами представників студії, команда продовжує працювати над новими жартами та допомагати українським захисникам.

Також у «95 кварталі» запевнили, що всі заплановані концерти відбудуться, незалежно від втрати реквізиту.

Студія готується до нового благодійного концерту

У «95 кварталі» повідомили, що вже 17 жовтня планують зустрітися з глядачами під час телевізійної зйомки нового благодійного концерту.

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У студії наголосили, що втрата декорацій, костюмів та інших матеріальних речей не змінює їхніх планів щодо подальшої роботи.

«З реквізитом чи без нього», — зазначили у «95 кварталі», додавши, що продовжать створювати нові проєкти та проводити заплановані заходи.

Подробиці атаки на Київ 16 вересня

За інформацією ДСНС Києва, російська атака по столиці сталася вранці 16 вересня.

Рятувальники повідомили, що у Святошинському районі внаслідок влучання російського безпілотника загорілося складське приміщення. Вогонь поширився також на розташовані поруч будівлі.

© Управління ДСНС Києва

«Пожежу ліквідували. На жаль, одна людина постраждала», — повідомили у столичному управлінні ДСНС.

Нагадаємо, російська терористична армія продовжує атакувати Київщину ударними БпЛА. За минулу добу та сьогоднішній ранок в області пошкоджено 17 об’єктів.

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