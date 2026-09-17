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- Київ
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Пошкоджені фасади, зруйнований склад та постраждалі: що відомо про наслідки удару по Києву
Також у столиці зафіксували нові пошкодження цивільної інфраструктури.
Унаслідок російської атаки на Київ відомо про чотирьох постраждалих. Серед них — 10-річна дівчинка.
Про це повідомляє КМВА.
«Наразі відомо про 4 постраждалих. Серед них 10-річна дівчинка. Усім надається необхідна медична допомога», — йдеться у повідомленні.
Мер Києва Віталій Кличко розповів про наслідки атаки у Дніпровському районі столиці.
«На одній із локацій пошкоджені скління та фасад триповерхової офісної будівлі. Також у кількох житлових будинках вибиті вікна», — заявив Кличко.
Водночас у Солом’янському районі, за попередньою інформацією, внаслідок атаки зруйновано складську будівлю.
Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 17 вересня пролунала серія вибухів під час російської атаки балістичними ракетами.
Ми раніше інформували, що у ніч проти 17 вересня російські війська завдали удару по Одесі.