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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
358
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1 хв

Пошкоджені фасади, зруйнований склад та постраждалі: що відомо про наслідки удару по Києву

Також у столиці зафіксували нові пошкодження цивільної інфраструктури.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог атакував Київ

Ворог атакував Київ / © Фото з відкритих джерел

Унаслідок російської атаки на Київ відомо про чотирьох постраждалих. Серед них — 10-річна дівчинка.

Про це повідомляє КМВА.

«Наразі відомо про 4 постраждалих. Серед них 10-річна дівчинка. Усім надається необхідна медична допомога», — йдеться у повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко розповів про наслідки атаки у Дніпровському районі столиці.

«На одній із локацій пошкоджені скління та фасад триповерхової офісної будівлі. Також у кількох житлових будинках вибиті вікна», — заявив Кличко.

Водночас у Солом’янському районі, за попередньою інформацією, внаслідок атаки зруйновано складську будівлю.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 17 вересня пролунала серія вибухів під час російської атаки балістичними ракетами.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 17 вересня російські війська завдали удару по Одесі.

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