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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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80
Час на прочитання
2 хв

Росія б’є по АЗС Києва: у КМВА пояснили, скільки заправок пошкоджено і чи буде дефіцит пального

У військовій адміністрації Києві пояснили, навіщо Росія цілить по АЗС та чи загрожує столиці раптовий дефіцит пального.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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АЗС

АЗС / © pixabay.com

Росія навмисно б’є по заправках у Києві, щоб посіяти паніку та створити дефіцит пального. З початку року в місті пошкодили 16 АЗС.

Про це повідомив т.в.о. начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов для «Ми — Україна».

Чи буде дефіцит пального в Києві?

За словами Андрія Ткачова, руйнувань зазнають переважно наземні будівлі магазинів та обладнання на заправках.

«АЗС будується з суворим захистом та більшість резервів палива знаходиться глибоко під землею. Тому 80% пошкоджених АЗС відновлюють свою роботу», — наголосив т.в.о. начальника КМВА.

Ткачов підсумував, що через постійні російські обстріли ризик дефіциту залишається, проте наразі говорити про брак пального в Києві зарано.

«Все ж таки розуміємо, що ворог продовжує і буде продовжувати займатися терорами, прицільно бити по АЗС столиці», — зауважив Ткачов.

Росія атакує АЗС — останні новини

Нагадаємо, Росія перенесла прифронтовий терор до столиці та почала масовано атакувати АЗС Києва реактивними «Шахедами» — експерти розповіли, чи зможе ворог вибити паливну інфраструктуру столиці та як діяти водіям під час тривоги.

Через це в Україні випробовують нову програму для АЗС, яка відстежує рух російських дронів. Вона дасть змогу завчасно попереджати працівників та водіїв про наближення небезпеки.

До слова, 16 вересня, найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Зокрема, мережі OKKO та WOG оновили цінники на окремі види бензину.

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