- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 634
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено університет Шевченка — очевидці
Влучання в нежитлову будівлю у цьому районі вже підтвердив мер Києва Віталій Кличко.
Увечері 16 вересня, під час чергової російської атаки по Києву, ворожий дрон влучив по приміщенню Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Про це повідомляють очевидці з місця події.
Зазначається, що пошкоджені будівлі навчального закладу в районі метро «Виставковий центр».
Що каже влада
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі столиці зафіксовано влучання БпЛА в нежитлову будівлю. Про університет він поки не уточнив.
Нагадаємо, що о 19:59 у Києві вдруге за вечір було оголошено жовтий рівень повітряної тривоги. Повідомлялося про роботу ППО і вибухи.
Також ми писали, що сьогодні вранці Київ огорнув чорний дим після чергової атаки РФ.