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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
634
Час на прочитання
1 хв

У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено університет Шевченка — очевидці

Влучання в нежитлову будівлю у цьому районі вже підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Один із корпусів КНУ ім. Шевченка на "Виставці". Фото ілюстративне

Один із корпусів КНУ ім. Шевченка на «Виставці». Фото ілюстративне / © Вікіпедія

Увечері 16 вересня, під час чергової російської атаки по Києву, ворожий дрон влучив по приміщенню Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це повідомляють очевидці з місця події.

Зазначається, що пошкоджені будівлі навчального закладу в районі метро «Виставковий центр».

Що каже влада

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі столиці зафіксовано влучання БпЛА в нежитлову будівлю. Про університет він поки не уточнив.

Нагадаємо, що о 19:59 у Києві вдруге за вечір було оголошено жовтий рівень повітряної тривоги. Повідомлялося про роботу ППО і вибухи.

Також ми писали, що сьогодні вранці Київ огорнув чорний дим після чергової атаки РФ.

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