Один із корпусів КНУ ім. Шевченка на «Виставці». Фото ілюстративне / © Вікіпедія

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Увечері 16 вересня, під час чергової російської атаки по Києву, ворожий дрон влучив по приміщенню Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це повідомляють очевидці з місця події.

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Зазначається, що пошкоджені будівлі навчального закладу в районі метро «Виставковий центр».

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Що каже влада

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі столиці зафіксовано влучання БпЛА в нежитлову будівлю. Про університет він поки не уточнив.

Нагадаємо, що о 19:59 у Києві вдруге за вечір було оголошено жовтий рівень повітряної тривоги. Повідомлялося про роботу ППО і вибухи.

Також ми писали, що сьогодні вранці Київ огорнув чорний дим після чергової атаки РФ.

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