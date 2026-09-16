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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве в результате атаки РФ поврежден университет Шевченко — очевидцы

Попадание в нежилое здание в этом районе уже подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Один из корпусов КНУ им. Шевченко на "Выставке". Фото иллюстративное

Один из корпусов КНУ им. Шевченко на «Выставке». Фото иллюстративное

Вечером 16 сентября, во время очередной российской атаки по Киеву, вражеский дрон попал по помещению Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщают очевидцы с места происшествия.

Отмечается, что повреждены здания учебного заведения в районе метро «Выставочный центр».

Что говорят власти

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе столицы зафиксировано попадание БпЛА в нежилое здание. Об университете он пока не уточнил.

Напомним, что в 19:59 в Киеве во второй раз за вечер был объявлен желтый уровень воздушной тревоги. Сообщалось о работе ПВО и взрывах.

Также мы писали, что сегодня утром Киев объял черный дым после очередной атаки РФ.

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