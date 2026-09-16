В Киеве в результате атаки РФ поврежден университет Шевченко — очевидцы

Один из корпусов КНУ им. Шевченко на «Выставке». Фото иллюстративное

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Вечером 16 сентября, во время очередной российской атаки по Киеву, вражеский дрон попал по помещению Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщают очевидцы с места происшествия.

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Отмечается, что повреждены здания учебного заведения в районе метро «Выставочный центр».

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Что говорят власти

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе столицы зафиксировано попадание БпЛА в нежилое здание. Об университете он пока не уточнил.

Напомним, что в 19:59 в Киеве во второй раз за вечер был объявлен желтый уровень воздушной тревоги. Сообщалось о работе ПВО и взрывах.

Также мы писали, что сегодня утром Киев объял черный дым после очередной атаки РФ.

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