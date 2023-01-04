Обломки ракеты упали у спорткомплекса: ректор КНУ рассказал о последствиях новогодней атаки РФ (фото)

В результате ракетной атаки агрессорки России по Киеву 31 декабря разрушения получили корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, расположенные на ВДНХ. Больше всего пострадал спортивный комплекс, возле которого рухнули обломки ракеты.

О последствиях вражеского удара для КНУ "Фактам ICTV" рассказал ректор вуза Владимир Бугров.

"Обломки боевой части одной из ракет приземлились возле спорткомплекса нашего университета. К сожалению, сила взрывной волны была повредила спортивный комплекс, корпуса нескольких факультетов и общежития. Всего более 13 зданий университета. Но больше всего пострадал спорткомплекс", — подчеркнул он.

В частности, были повреждены корпуса ННЦ Институт биологии и медицины и ННИ высоких технологий, факультетов психологии, социологии, компьютерных наук и кибернетики, электроники и компьютерных систем, механико-математического и географического факультетов, кафедры ядерной физики, Украинского физико-математического и общежитий студгородка.

Пока трудно оценить уровень убытков Выставочного кампуса. Впрочем, по словам Бугрова, повреждения желтого и красного корпусов, а также библиотеки Максимовича, потерпевшие разрушения в результате атак РФ в октябре, оценены более чем в 90 млн грн. Ущерб от декабрьских разрушений, вероятно, будет значительно больше.

К слову, на момент атаки врага на территории вуза находились более 150 работников. Все они не пострадали.

Предновогодняя атака по Киеву

В последний день 2022-го, 31 декабря, армия РФ нанесла ракетные удары по Украине. В частности, по Киеву. Взрывы раздались в нескольких районах города. В частности, в Соломенском, Печерском и Голосеевском.

Обломки ракеты попали между жилыми домами в Соломенском районе. Один человек погиб на месте. Один киевлянин скончался в больнице. Также пострадали мирные жители.

Кроме того, обломками была частично разрушена гостиница, поврежден дворец "Украина". Повреждены помещения.

Также пострадал журналист из Японии Ватару Секита из издания "Асахи Симбун". Во время обстрела российских террористов журналист находился в гостинице, в которую попала ракета.

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