Россия атаковала "95 квартал": что потеряла студия в результате удара по Киеву

Последствия удара по Киеву 16 сентября / © Управление ГСЧС Киева

Реклама

В результате утренней атаки российских беспилотников на Киев было уничтожено складское помещение, где хранился реквизит студии «95 квартал». Речь идет о декорациях, костюмах и других предметах, которые команда использовала на протяжении около 20 лет в концертах, телевизионных шоу, фильмах и сериалах.

Об этом студия сообщила в посте на своей странице в Facebook.

Реклама

В «95 квартале» сообщили, что складское помещение было уничтожено в результате очередной атаки российских беспилотников.

Реклама

После удара со стороны России студия лишилась значительного количества декораций, костюмов и реквизита, которые использовались на протяжении двух десятилетий.

В студии подчеркнули, что для постороннего наблюдателя это могут быть просто вещи, однако для команды они имеют историческое и профессиональное значение.

«За каждой декорацией, костюмом или предметом реквизита — работа команды, съемки, репетиции и десятки историй, которые мы создавали вместе с нашими зрителями», — отметили в «95 квартале».

В «95 квартале» заявили, что продолжат работу

В студии отметили, что, несмотря на уничтожение имущества, команда не планирует прекращать работу.

Реклама

«Российское оружие может уничтожить имущество. Но оно не может остановить нас», — заявили в «95 квартале».

© Управление ГСЧС Киева

По словам представителей студии, команда продолжает работать над новыми шутками и помогать украинским защитникам.

Кроме того, в «95 квартале» заверили, что все запланированные концерты состоятся, несмотря на потерю реквизита.

Студия готовится к новому благотворительному концерту

В «95 квартале» сообщили, что уже 17 октября планируют встретиться со зрителями во время телевизионной съемки нового благотворительного концерта.

Реклама

В студии подчеркнули, что потеря декораций, костюмов и других материальных ценностей не влияет на их планы относительно дальнейшей работы.

«С реквизитом или без него», — отметили в «95 квартале», добавив, что будут продолжать создавать новые проекты и проводить запланированные мероприятия.

Подробности нападения на Киев 16 сентября

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киева, российская атака на столицу произошла утром 16 сентября.

Спасатели сообщили, что в Святошинском районе в результате попадания российского беспилотника загорелось складское помещение. Огонь распространился также на расположенные рядом здания.

© Управление ГСЧС Киева

«Пожар ликвидирован. К сожалению, один человек пострадал», — сообщили в столичном управлении ГСЧС.

Напомним, что российская террористическая армия продолжает наносить удары по Киевской области с помощью ударных БПЛА. За прошедшие сутки и сегодня утром в области были повреждены 17 объектов.

Новости партнеров

Новости партнеров