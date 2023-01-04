Уламки ракети впали біля спорткомплексу: ректор КНУ розповів про наслідки новорічної атаки РФ (фото)

Внаслідок ракетної атаки агресорки Росії по Києву 31 грудня руйнування зазнали корпуси Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що розташовані на ВДНГ. Найбільше постраждав спортивний комплекс, біля якого впали уламки ракети.

Про наслідки ворожого удару для КНУ "Фактам ICTV" розповів ректор вишу Володимир Бугров.

"Уламки бойової частини однієї з ракет приземлилися біля спорткомплексу нашого університету. На жаль, сила вибухової хвилі була такою, що пошкодила спортивний комплекс, корпуси кількох факультетів та гуртожитки. Загалом понад 13 будівель університету. Але найбільше постраждав спорткомплекс", - наголосив він.

Зокрема, були пошкоджені корпуси ННЦ Інститут біології та медицини й ННІ високих технологій, факультетів психології, соціології, комп’ютерних наук та кібернетики, електроніки та комп’ютерних систем, механіко-математичного та географічного факультетів, кафедри ядерної фізики, Українського фізико-математичного ліцею та гуртожитків студмістечка.

Наразі важко оцінити рівень збитків Виставкового кампусу. Втім, за словами Бугрова, ушкодження жовтого та червоного корпусів, а також бібліотеки Максимовича, що зазнали руйнувань внаслідок атак РФ у жовтні, оцінені у понад 90 млн грн. Збитки від грудневих руйнувань, ймовірно, будуть значно більшими.

До слова, на момент атаки ворога на території вишу перебувало понад 150 працівників. Усі вони не потерпіли.

Передноворічна атака по Києву

В останній день 2022-го, 31 грудня, армія РФ завдала ракетних ударів по Україні. Зокрема, по Києву. Вибухи пролунали у кількох районах міста. Зокрема, у Солом‘янському, Печерському та Голосіївському.

Уламки ракети влучили поміж житлових будинків у Солом'янському районі. Одна людина загинула на місці. Один киянин помер у лікарні. Також були постраждалі мирні мешканці.

Крім того, уламками було частково зруйновано готель, пошкоджено палац "Україна". Пошкоджено приміщення.

Також постраждав журналіст з Японії Ватару Секіта з видання "Асахі Сімбун". Під час обстрілу російських терористів журналіст перебував у готелі, в який влучила ракета.

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