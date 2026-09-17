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- Київ
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До Києва наближається різке похолодання: синоптики попередили, коли і як зміниться погода
Погода у столиці 17 вересня залишатиметься комфортною та без опадів, проте метеорологи радять готуватися до зміни погодних умов.
На Київщині 17 вересня очікується тепла погода без опадів, проте синоптики вже попереджають про наближення осіннього похолодання.
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у Києві суху та сонячну погоду. За її словами, температура повітря упродовж дня становитиме від +23 до +25 градусів тепла. Водночас вона попереджає, що від 21 вересня у більшості областей України очікується різке похолодання та дощі.
За даними Українського гідрометцентру, на Київщині 17 вересня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вдень становитиме від +20 до +25 градусів тепла, у Києві повітря прогріється до +23…+25 градусів тепла.
На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у Києві 17 вересня погода упродовж дня буде ясною, тільки ввечері на небі з’являться хмари. Без опадів. Температура повітря у денні години коливатиметься від +16 до +24 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 17 вересня.
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