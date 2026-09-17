До Києва наближається різке похолодання: синоптики попередили, коли і як зміниться погода

Київ / фото ілюстративне / © УНІАН

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На Київщині 17 вересня очікується тепла погода без опадів, проте синоптики вже попереджають про наближення осіннього похолодання.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у Києві суху та сонячну погоду. За її словами, температура повітря упродовж дня становитиме від +23 до +25 градусів тепла. Водночас вона попереджає, що від 21 вересня у більшості областей України очікується різке похолодання та дощі.

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За даними Українського гідрометцентру, на Київщині 17 вересня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вдень становитиме від +20 до +25 градусів тепла, у Києві повітря прогріється до +23…+25 градусів тепла.

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На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у Києві 17 вересня погода упродовж дня буде ясною, тільки ввечері на небі з’являться хмари. Без опадів. Температура повітря у денні години коливатиметься від +16 до +24 градусів тепла.

Погода у Києві 17 вересня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 17 вересня.

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