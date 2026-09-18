Коти Фелікс тепер такі великі, що їх неможливо не помітити

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Так коти Felix® (бренд компанії Purina® ) ніби вийшли за межі пакування й перетворилися на помітні об’єкти міського простору. Незвичайна рекламна кампанія привертає увагу реалістичним виглядом інсталяцій і знайомою кожному власнику поведінкою кота, який любить вмощуватися на висоті.

Чому гігантського Felix® неможливо не помітити?

В основі кампанії — проста й зрозуміла ідея: збільшити впізнаваного чорно-білого кота до розміру, який змушує перехожих зупинитися. Гігантські коти лежать на дахах зупинок так природно, ніби самі обрали ці місця для відпочинку.

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Інсталяції виконують одразу кілька функцій:

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помітні здалеку серед інших міських об’єктів;

викликають асоціації зі звичками справжніх котів;

спонукають перехожих фотографувати побачене;

переносять кампанію із зупинок у соціальні мережі.

Завдяки цьому зовнішня реклама стає частиною міського маршруту, а не лише повідомленням, яке люди бачать дорогою. Така міська реклама працює через емоцію та впізнавання: кіт виглядає кумедно, але водночас достатньо реалістично, щоб на мить здатися живим.

Як реклама перетворилася на міську гру?

Реклама на зупинках стала основою конкурсу для власників котів. Учасникам пропонують знайти інсталяцію у Києві або Львові, сфотографувати її та поділитися знахідкою у Stories.

Щоб долучитися, потрібно:

Знайти кота Felix® на даху однієї із зазначених зупинок. Зробити фото або відео. Опублікувати матеріал у Stories. Позначити @purina.ukraine. Додати хештег #Felixбешкетує.

Виконати умови необхідно до 5 вересня, а переможців мають визначити випадковим чином 7 вересня. Головний подарунок — річний запас корму для кота.

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Таким чином рекламні інсталяції отримали ще одну функцію: вони стали точками, які потрібно самостійно знайти. Кампанія Felix® Україна залучає людей до взаємодії з брендом через прогулянку, фотографію та публікацію власного контенту.

Як образ кота працює на впізнаваність бренду?

Felix® давно використовує образ бешкетного чорно-білого кота у своїй комунікації. В українській рекламній кампанії Фелікс зберігає знайомий характер, але змінює масштаб: герой буквально займає дах зупинки.

Кампанія також демонструє кілька переваг такого підходу:

образ легко впізнати без довгих пояснень;

інсталяція цікаво виглядає на фотографіях;

користувацькі публікації збільшують охоплення;

повідомлення спрямоване безпосередньо на людей, які живуть із котами.

Саме так креативна реклама продовжує працювати після першого контакту. Людина не тільки бачить інсталяцію, а й показує її своїй аудиторії, додаючи до кампанії власну реакцію.

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Як кампанія пов’язана з продукцією Felix®?

Purina® Felix® представляє раціони для дорослих котів у різних смаках і текстурах. Felix® корм впізнається не лише за назвою, а й за персонажем, який став центральним героєм міської кампанії.

Корм Felix® для котів представлений порційними продуктами, які зручно додавати до щоденного меню. Вибираючи котячий корм, власнику потрібно перевіряти його вікове призначення, повнораціонність і рекомендовану добову кількість.

Кампанія від Purina® вдало поєднала впізнаваного персонажа, міське середовище та конкурсну механіку. У результаті реклама корму для котів перетворилася на подію, яку перехожі помічають, фотографують і поширюють самостійно.

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