Російський дрон влучив у будівлю в Києві: є поранений

Атака / © ТСН

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Під час атаки російських дронів на Київ увечері 17 вересня у Подільському районі безпілотник влучив у нежитлову будівлю.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Атака РФ на Київ 17 вересня — що відомо

За його словами, є один поранений. Його госпіталізували до лікарні.

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Також внаслідок удару ворожого БпЛА пошкоджень зазнала нежитлова будівля на території Подільського району столиці.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія атакувала Дніпро ввечері 17 вересня. Внаслідок обстрілу двоє людей дістали поранення.

Також сьогодні, 17 вересня, в Запоріжжі російський FPV-дрон влучив поблизу громадського транспорту на зупинці.

Росія вдарила по супермаркету на правобережжі Запоріжжя пізно ввечері 17 вересня. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа.

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