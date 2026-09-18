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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
138
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1 хв

Російський дрон влучив у будівлю в Києві: є поранений

У Київ безпілотник РФ влучив у нежитлову будівлю в Подільському районі, внаслідок чого постраждала одна людина.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака

Атака / © ТСН

Під час атаки російських дронів на Київ увечері 17 вересня у Подільському районі безпілотник влучив у нежитлову будівлю.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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За його словами, є один поранений. Його госпіталізували до лікарні.

Також внаслідок удару ворожого БпЛА пошкоджень зазнала нежитлова будівля на території Подільського району столиці.

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Нагадаємо, Росія атакувала Дніпро ввечері 17 вересня. Внаслідок обстрілу двоє людей дістали поранення.

Також сьогодні, 17 вересня, в Запоріжжі російський FPV-дрон влучив поблизу громадського транспорту на зупинці.

Росія вдарила по супермаркету на правобережжі Запоріжжя пізно ввечері 17 вересня. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа.

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