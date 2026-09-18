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Російський дрон влучив у будівлю в Києві: є поранений
У Київ безпілотник РФ влучив у нежитлову будівлю в Подільському районі, внаслідок чого постраждала одна людина.
Під час атаки російських дронів на Київ увечері 17 вересня у Подільському районі безпілотник влучив у нежитлову будівлю.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Атака РФ на Київ 17 вересня — що відомо
За його словами, є один поранений. Його госпіталізували до лікарні.
Також внаслідок удару ворожого БпЛА пошкоджень зазнала нежитлова будівля на території Подільського району столиці.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, Росія атакувала Дніпро ввечері 17 вересня. Внаслідок обстрілу двоє людей дістали поранення.
Також сьогодні, 17 вересня, в Запоріжжі російський FPV-дрон влучив поблизу громадського транспорту на зупинці.
Росія вдарила по супермаркету на правобережжі Запоріжжя пізно ввечері 17 вересня. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа.