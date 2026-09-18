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Российский дрон попал в здание в Киеве: есть раненый
В Киев беспилотник РФ попал в нежилое здание в Подольском районе, в результате чего пострадал один человек.
Во время атаки российских дронов на Киев вечером 17 сентября в Подольском районе беспилотник попал в нежилое здание.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Атака РФ на Киев 17 сентября — что известно
По его словам, есть один раненый. Его госпитализировали в больницу.
Также в результате удара вражеского БПЛА повреждения получило нежилое здание на территории Подольского района столицы.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Россия атаковала Днепр вечером 17 сентября. В результате обстрела два человека получили ранения.
Также сегодня, 17 сентября, в Запорожье российский FPV-дрон попал вблизи общественного транспорта на остановке.
Россия ударила по супермаркету на правобережье Запорожья поздно вечером 17 сентября. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар.