Российский дрон попал в здание в Киеве: есть раненый

Атака / © ТСН

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Во время атаки российских дронов на Киев вечером 17 сентября в Подольском районе беспилотник попал в нежилое здание.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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Атака РФ на Киев 17 сентября — что известно

По его словам, есть один раненый. Его госпитализировали в больницу.

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Также в результате удара вражеского БПЛА повреждения получило нежилое здание на территории Подольского района столицы.

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Напомним, Россия атаковала Днепр вечером 17 сентября. В результате обстрела два человека получили ранения.

Также сегодня, 17 сентября, в Запорожье российский FPV-дрон попал вблизи общественного транспорта на остановке.

Россия ударила по супермаркету на правобережье Запорожья поздно вечером 17 сентября. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар.

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