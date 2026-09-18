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- Киев
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Выстрелил в мужчину и женщину и сбежал: что известно о стрельбе на Киевщине
На Киевщине неизвестный открыл огонь по мужчине и женщине из автомобиля.
Возле села Ровжи на Киевщине неизвестный из машины выстрелил в мужчину и женщину, после чего скрылся. Полиция уже разыскала нападающего и изъяла у него оружие с глушителем.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.
Правоохранители сообщили. что все произошло 27 июля. Полицию вызвали врачи, сообщившие о двух раненых. Выяснилось, что пара была возле охотничьего хозяйства. К ним подъехал автомобиль, оттуда внезапно выстрелили по людям, после чего машина сразу исчезла.
«В результате происшествия мужчина получил пулевое ранение брюшной полости, в женщина — огнестрельное ранение ноги», — сообщили в полиции.
Также там добавили, что во время розыскных мероприятий правоохранители установили личность нападавшего — им оказался 51-летний житель Киева. Фигурант был задержан в процессуальном порядке. Во время обысков по его месту жительства, в автомобиле и других помещениях полицейские обнаружили и изъяли оружие, боеприпасы и устройство для бесшумной стрельбы.
Следователи при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).
Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, СБУ помешала убийству известного общественного деятеля на Киевщине, которое заказала российская ФСБ. Для этого россияне наняли 19-летнего парня из Николаева, который должен был застрелить мужчину во время утренней прогулки с собакой.