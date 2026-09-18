Выстрелил в мужчину и женщину и сбежал: что известно о стрельбе на Киевщине

Стрельба на Киевщине / © Национальная полиция Украины

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Возле села Ровжи на Киевщине неизвестный из машины выстрелил в мужчину и женщину, после чего скрылся. Полиция уже разыскала нападающего и изъяла у него оружие с глушителем.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

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Правоохранители сообщили. что все произошло 27 июля. Полицию вызвали врачи, сообщившие о двух раненых. Выяснилось, что пара была возле охотничьего хозяйства. К ним подъехал автомобиль, оттуда внезапно выстрелили по людям, после чего машина сразу исчезла.

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«В результате происшествия мужчина получил пулевое ранение брюшной полости, в женщина — огнестрельное ранение ноги», — сообщили в полиции.

Также там добавили, что во время розыскных мероприятий правоохранители установили личность нападавшего — им оказался 51-летний житель Киева. Фигурант был задержан в процессуальном порядке. Во время обысков по его месту жительства, в автомобиле и других помещениях полицейские обнаружили и изъяли оружие, боеприпасы и устройство для бесшумной стрельбы.

Стрельба на Киевщине / © Национальная полиция Украины

Следователи при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Стрельба на Киевщине / © Национальная полиция Украины

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Стрельба на Киевщине / © Национальная полиция Украины

Напомним, СБУ помешала убийству известного общественного деятеля на Киевщине, которое заказала российская ФСБ. Для этого россияне наняли 19-летнего парня из Николаева, который должен был застрелить мужчину во время утренней прогулки с собакой.

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