В Киеве снова объявили воздушную тревогу: что случилось

Сирена / © Pexels

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В Киеве утром пятницы, 19 сентября, раздалась воздушная тревога из-за угрозы атаки российского БпЛА.

По сообщению Воздушных сил ВСУ , ударный беспилотник двигается в направлении Киева с востока.

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В столице призвали жителей немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до официального сигнала об отбое воздушной тревоги.

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По состоянию на 04.43 воздушная тревога также была объявлена в ряде областей Украины.

Напомним, во время воздушной тревоги необходимо соблюдать правила безопасности и не оставлять укрытия до сигнала об отбое.

Напомним, в Киеве в ночь на 17 сентября прозвучала серия взрывов во время российской атаки баллистическими ракетами. Враг в очередной раз нанес удары по гражданской инфраструктуре столицы. По данным КМВА, последствия вражеской атаки зафиксированы более чем на 10 локациях.

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