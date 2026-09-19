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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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104
Час на прочитання
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РФ посеред дня масовано вдарила під Києвом: є “прильоти” та поранені люди, атака триває – всі деталі

У Фастівському районі поранено жінку, а в Обухівському — пошкоджено приватний будинок.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Рятувальники Київщини

Рятувальники Київщини / © ДСНС України

Доповнено додатковими матеріалами

Ворожа атака на Київщину триває. У Фастівському районі поранено жінку, а в Обухівському — пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

«У Фастівському районі внаслідок атаки поранено жінку. Зараз її направляють до найближчої лікарні, де їй нададуть необхідну медичну допомогу… Люди знову потерпають від ударів ворога по області», — написав він.

На місцях працюють усі оперативні служби та фіксують наслідки атаки.

«Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та перебувайте в укриттях до завершення небезпеки», — закликає посадовець.

У деяких областях атака триває / © Командування Повітряних Сил ЗСУ

У деяких областях атака триває / © Командування Повітряних Сил ЗСУ

Раніше стало відомо, що на Київщині внаслідок російської атаки пошкоджено склад постачальника зоотоварів. Йдеться про компанію Suziria Ukraine. Площа пошкодженого складу — 8 000 м².

Нагадаємо, через атаку російських дронів на Україну, Польща піднімала свої винищувачі.

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