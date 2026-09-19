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РФ посеред дня масовано вдарила під Києвом: є “прильоти” та поранені люди, атака триває – всі деталі
У Фастівському районі поранено жінку, а в Обухівському — пошкоджено приватний будинок.
Ворожа атака на Київщину триває. У Фастівському районі поранено жінку, а в Обухівському — пошкоджено приватний будинок.
Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
«У Фастівському районі внаслідок атаки поранено жінку. Зараз її направляють до найближчої лікарні, де їй нададуть необхідну медичну допомогу… Люди знову потерпають від ударів ворога по області», — написав він.
На місцях працюють усі оперативні служби та фіксують наслідки атаки.
«Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та перебувайте в укриттях до завершення небезпеки», — закликає посадовець.
Раніше стало відомо, що на Київщині внаслідок російської атаки пошкоджено склад постачальника зоотоварів. Йдеться про компанію Suziria Ukraine. Площа пошкодженого складу — 8 000 м².
Нагадаємо, через атаку російських дронів на Україну, Польща піднімала свої винищувачі.