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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
292
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала Київ: сталися вибухи — які наслідки (оновлено)

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Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибухи в Києві.

Вибухи в Києві. / © Associated Press

У суботу, 19 вересня, у Києві сталися вибухи. У столиці лунають сирени через загрозу безпілотників.

Що відомо про вибухи, читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Києві о 10:29 було оголошено повітряну тривогу червоного рівня. За даними Повітряних сил, реактивні БпЛА летіли у напрямку центру столиці із Вишгорода та Вишневого.

За понад 20 хвилин у Києві пролунали вибухи. Зокрема, про це повідомляють кореспонденти ТСН. Наразі офіційної інформації від влади немає.

Атака на Київ - які наслідки

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Дніпровському районі уламки БпЛА впали на територію приватної садиби. Сталося займання господарчої будівлі.

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