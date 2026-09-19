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Росія атакувала Київ: сталися вибухи — які наслідки (оновлено)
ДОПОВНЮЄТЬСЯ
У суботу, 19 вересня, у Києві сталися вибухи. У столиці лунають сирени через загрозу безпілотників.
Що відомо про вибухи, читайте у матеріалі ТСН.ua.
У Києві о 10:29 було оголошено повітряну тривогу червоного рівня. За даними Повітряних сил, реактивні БпЛА летіли у напрямку центру столиці із Вишгорода та Вишневого.
За понад 20 хвилин у Києві пролунали вибухи. Зокрема, про це повідомляють кореспонденти ТСН. Наразі офіційної інформації від влади немає.
Атака на Київ - які наслідки
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Дніпровському районі уламки БпЛА впали на територію приватної садиби. Сталося займання господарчої будівлі.
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