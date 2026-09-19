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Россия атаковала Киев: произошли взрывы — какие последствия (обновлено)
По данным мэрии, в одном из районов столицы обломки БпЛА упали на территорию частного дома.
В субботу, 19 сентября, в Киеве произошли взрывы. В столице раздаются сирены из-за угрозы беспилотников.
Что известно о взрывах читайте в материале ТСН.ua.
В Киеве в 10:29 была объявлена воздушная тревога красного уровня. По данным Воздушных сил, реактивные БПЛА летели в направлении центра столицы из Вышгорода и Вишневого.
Спустя более 20 минут в Киеве раздались взрывы. В частности, об этом сообщают корреспонденты ТСН. Пока официальной информации от власти нет.
Атака на Киев — какие последствия
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе обломки БпЛА упали на территорию частной усадьбы. Произошло возгорание хозяйственной постройки.
Как сообщалось, рано 19 сентября РФ атакует Украину беспилотниками. Была объявлена тревога и желтого, и красного уровней. Взрывы раздались в Сумах, Одессе и Кропивницком.