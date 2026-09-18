Взрывы в Киеве

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Вечером пятницы, 18 сентября, в Киеве раздаются мощные взрывы. Россия атакует столицу баллистическими ракетами.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

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По словам мэра, силы ПВО работают по воздушным целям.

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«В столице работают силы ПВО. Киев под обстрелом баллистики. Находитесь в укрытиях!» — предупредил чиновник.

Первые взрывы в Киеве прогремели в 19:29. Воздушная тревога была объявлена в 19.25. Уровень опасности — красный. Местные власти сообщили киевлян о ракетной угрозе. Через 4 мин в столице раздались звуки взрывов.

Перед тем Воздушные силы предупреждали о летевших на Киев баллистических ракетах.

Баллистика через Бровары в центр Киева,

Баллистическая ракета через Черниговщину Киевской области.

По информации мониторинговых каналов, цели, летевшие на Киевскую область, локационно потеряны.

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Атака РФ по Украине — последние новости

Напомним, 18 сентября Россия атаковала по людному месту в центре Одессы. Под ударом оказалось административное здание. Она получила серьезные повреждения. Из-за российской атаки пострадали 10 человек, среди которых — 2 спасателя.

Взрывы в Одессе раздавались ночью и утром. Россияне атаковали город. В результате вражеской атаки получили повреждения двухэтажное здание. Там возник пожар.

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