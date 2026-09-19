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- Киев
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РФ посреди дня массированно ударила под Киевом: есть "прилеты" и ранены люди, атака продолжается — все детали
В Фастовском районе ранена женщина, а в Обуховском — поврежден частный дом.
Вражеская атака на Киевщину продолжается. В Фастовском районе ранена женщина, а в Обуховском — поврежден частный дом.
Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
«В Фастовском районе в результате атаки ранена женщина. Сейчас ее направляют в ближайшую больницу, где ей окажут необходимую медицинскую помощь… Люди снова страдают от ударов врага по области», — написал он.
На местах работают все оперативные службы и фиксируют последствия атаки.
«Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и находитесь в укрытиях до опасности», — призывает чиновник.
Ранее стало известно, что в Киевской области в результате российской атаки поврежден склад поставщика зоотоваров. Речь идет о компании Suziria Ukraine. Площадь поврежденного состава — 8 000 м².
Напомним, из-за атаки российских дронов на Украину, Польша поднимала свои истребители.