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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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РФ посреди дня массированно ударила под Киевом: есть "прилеты" и ранены люди, атака продолжается — все детали

В Фастовском районе ранена женщина, а в Обуховском — поврежден частный дом.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Спасатели Киевщины

Спасатели Киевщины / © ГСЧС Украины

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Вражеская атака на Киевщину продолжается. В Фастовском районе ранена женщина, а в Обуховском — поврежден частный дом.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

«В Фастовском районе в результате атаки ранена женщина. Сейчас ее направляют в ближайшую больницу, где ей окажут необходимую медицинскую помощь… Люди снова страдают от ударов врага по области», — написал он.

На местах работают все оперативные службы и фиксируют последствия атаки.

«Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и находитесь в укрытиях до опасности», — призывает чиновник.

В некоторых областях атака продолжается / © Командование Воздушных Сил ВСУ

В некоторых областях атака продолжается / © Командование Воздушных Сил ВСУ

Ранее стало известно, что в Киевской области в результате российской атаки поврежден склад поставщика зоотоваров. Речь идет о компании Suziria Ukraine. Площадь поврежденного состава — 8 000 м².

Напомним, из-за атаки российских дронов на Украину, Польша поднимала свои истребители.

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