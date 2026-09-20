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- Київ
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РФ вдарила по підприємству на Київщині: у Фастівському районі спалахнула пожежа
У Фастівському районі Київської області внаслідок російської атаки пошкоджено підприємство, на його території виникла пожежа.
У Фастівському районі Київщини внаслідок російської атаки пошкоджено підприємство.
Про це повідомив Тимур Ткаченко.
За його словами, на території підприємства виникла пожежа.
На місці працюють рятувальники ДСНС, які ліквідовують наслідки удару.
Інформації про постраждалих наразі не надходило.
Додаткові обставини та масштаби пошкоджень встановлюються.
Нагадаємо, що раніше РФ атакувала Київщину дроном: у Фастівському районі загорілася п’ятиповерхівка
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