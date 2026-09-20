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- Киев
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РФ ударила по предприятию в Киевской области: в Фастовском районе вспыхнул пожар
В Фастовском районе Киевской области в результате российской атаки повреждено предприятие, на его территории возник пожар.
В Фастовском районе Киевщины в результате российской атаки повреждено предприятие.
Об этом сообщил Тимур Ткаченко .
По его словам, на территории предприятия возник пожар.
На месте работают спасатели ГСЧС, ликвидирующие последствия удара.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Дополнительные обстоятельства и масштабы повреждений устанавливаются.
Напомним, что ранее РФ атаковала Киевщину дроном: в Фастовском районе загорелась пятиэтажка
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