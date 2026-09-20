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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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РФ ударила по предприятию в Киевской области: в Фастовском районе вспыхнул пожар

В Фастовском районе Киевской области в результате российской атаки повреждено предприятие, на его территории возник пожар.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Фастовском районе Киевщины в результате российской атаки повреждено предприятие.

Об этом сообщил Тимур Ткаченко .

По его словам, на территории предприятия возник пожар.

На месте работают спасатели ГСЧС, ликвидирующие последствия удара.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Дополнительные обстоятельства и масштабы повреждений устанавливаются.

Напомним, что ранее РФ атаковала Киевщину дроном: в Фастовском районе загорелась пятиэтажка

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