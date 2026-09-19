- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1726
- Время на прочтение
- 1 мин
Страшная трагедия на Фастовщине: в результате атаки РФ погибли мама и двое маленьких детей
В результате российской атаки в Фастовском районе Киевской области погибли мать и двое ее маленьких детей — мальчик и девочка.
Сегодня, 19 сентября, в результате вражеской атаки в Фастовском районе Киевской области погибли мама и двое маленьких детей — девочка и мальчик.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.
«Страшная трагедия в Фастовском районе. В результате вражеской атаки погибли мама и двое маленьких детей — девочка и мальчик. Нет слов, которые могут передать боль этой утраты. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая трагедия», — сказал Ткаченко.
Сколько лет погибшей и его детям, глава ОВА не уточнил.
Также он добавил, что в Фастовском районе в результате атаки повреждены частные жилые дома и автомобиль. В одном из домов возник пожар, его ликвидировали.
Напомним, сегодня РФ посреди дня массированно ударила под Киевом. В результате атаки есть «прилеты» и раненые люди.