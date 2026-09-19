Страшная трагедия на Фастовщине: в результате атаки РФ погибли мама и двое маленьких детей

Удар по Киевщине 19 сентября

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Сегодня, 19 сентября, в результате вражеской атаки в Фастовском районе Киевской области погибли мама и двое маленьких детей — девочка и мальчик.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

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«Страшная трагедия в Фастовском районе. В результате вражеской атаки погибли мама и двое маленьких детей — девочка и мальчик. Нет слов, которые могут передать боль этой утраты. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая трагедия», — сказал Ткаченко.

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Сколько лет погибшей и его детям, глава ОВА не уточнил.

Также он добавил, что в Фастовском районе в результате атаки повреждены частные жилые дома и автомобиль. В одном из домов возник пожар, его ликвидировали.

Напомним, сегодня РФ посреди дня массированно ударила под Киевом. В результате атаки есть «прилеты» и раненые люди.

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