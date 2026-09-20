РФ атаковала Киевщину дроном: в Фастовском районе загорелась пятиэтажка

Дрон / © ТСН.ua

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В Фастовском районе Киевской области в результате российской атаки беспилотником возник пожар в пятиэтажном жилом доме.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация .

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По данным ОВА, вражеский БпЛА попал в дом, после чего загорелась кровля.

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На месте работают спасатели ГСЧС. Они устраняют пожар и последствия атаки.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Напомним, что ранее речь шла о страшной трагедии на Фастовщине : в результате атаки РФ погибли мама и двое маленьких детей

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