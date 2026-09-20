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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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На Київщині після російської атаки померла ще одна дитина: скільки наразі загиблих

Внаслідок атаки РФ на Київщину загинула дитина.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Київщина, ДСНС

Київщина, ДСНС / © ДСНС у Київській області

У Київській області кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до чотирьох. У лікарні померла дитина, яка отримала поранення під час удару у районі Вишгороду.

Про це повідомив голова Київської ОВ Тимур Ткаченко.

Таким чином, серед загиблих — троє дітей та жінка.

Більше деталей про жертви

Найбільше жертв зафіксували у Фастівському районі. Там внаслідок атаки загинули мама та двоє маленьких дітей — дівчинка та хлопчик.

Загалом після більш як доби російських атак пошкодження зафіксували у п’яти районах Київської області. За наведеними даними, йдеться про 31 пошкоджений об’єкт.

У Фастівському районі пошкоджено 24 об’єкти. Серед них — житлові будинки, виробничі та господарські приміщення, територія сільськогосподарського підприємства, а також 17 транспортних засобів.

У Вишгородському районі пошкоджено чотири об’єкти, у тому числі два приватні домоволодіння, приміщення підприємства та навчальний заклад. Раніше КОВА повідомляла, що саме там після атаки було госпіталізовано матір та дитину.

У Обухівському районі пошкоджено приватні домоволодіння, у Броварському — приватний будинок та лінія електропередачі. У Бучанському районі зафіксували ушкодження складського приміщення.

Атака російських безпілотників на Київщину триває. Служби продовжують роботу на місцях та ліквідувати наслідки ударів.

Нагадаємо, після російської атаки в Київській області спалахнув склад цивільного призначення в Бучанському районі, пожежу ліквідували рятувальники. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще двоє людей отримали поранення, а всього у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах пошкоджено 17 об’єктів — приватні будинки, автомобілі, склади, виробничі приміщення, ангар та ветклініку. Глава КОВА Тимур Ткаченко закликав не піддаватися паніці через кадри масштабної пожежі та повідомив, що ситуація знаходиться під контролем.

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