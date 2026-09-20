На Киевщине после российской атаки умер еще один ребенок: сколько сейчас погибших

Киевщина, ГСЧС / © ГСЧС в Киевской области

Реклама

В Киевской области количество погибших в результате российской атаки возросло до четырех. В больнице скончался ребенок, получивший ранения во время удара в Вышгородском районе.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Тимур Ткаченко.

Реклама

Таким образом, среди погибших — трое детей и женщина.

Реклама

Больше деталей о жертвах

Больше всего жертв зафиксировали в Фастовском районе. Там в результате атаки погибли мама и двое маленьких детей — девочка и мальчик.

В общей сложности после более суток российских атак повреждения зафиксировали в пяти районах Киевской области. По приведенным данным, речь идет о 31 поврежденном объекте.

В Фастовском районе повреждены 24 объекта. Среди них — жилые дома, производственные и хозяйственные помещения, территория сельскохозяйственного предприятия, а также 17 транспортных средств.

В Вышгородском районе повреждены четыре объекта, в том числе два частных домовладения, помещения предприятия и учебное заведение. Ранее КОВА сообщала, что именно там после атаки была госпитализирована мать и ребенок.

Реклама

В Обуховском районе повреждены частные домовладения, в Броварском — частный дом и линия электропередачи. В Бучанском районе зафиксировано повреждение складского помещения.

Атака российских беспилотников в Киевскую область продолжается. Службы продолжают работать на местах и ликвидировать последствия ударов.

Напомним, после российской атаки в Киевской области вспыхнул состав гражданского назначения в Бучанском районе, пожар ликвидировали спасатели. В результате атаки погиб мужчина, еще два человека получили ранения, а всего в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах повреждено 17 объектов — частные дома, автомобили, склады, производственные помещения, ангар и ветклинику. Глава КОВА Тимур Ткаченко призвал не поддаваться панике из-за кадров масштабного пожара и сообщил, что ситуация находится под контролем.

Новости партнеров