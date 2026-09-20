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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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51
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1 хв

На Київщині знову масштабна пожежа після удару РФ — що відомо (відео)

У трьох районах Київщини виникли пожежі

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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На Київщині знову масштабна пожежа після удару РФ — що відомо (відео)

Атака РФ / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Під Києвом виникла масштабна пожежа. Внаслідок чергової атаки пожежі виникли у Фастівському, Бучанському та Обухівському районах.

Про це повідомляє Київська ОВА.

У Фастівському районі сталася пожежа на виробництві на території промислової зони. У Бучанському районі загорілася будівля станції технічного обслуговування.

Також внаслідок ворожої атаки пожежа виникла у приватному будинку в Обухівському районі.

«На місцях працюють рятувальники ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. Служби продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки. Інформація уточнюється», — заявили в ОВА.

Нагадаємо, РФ пригрозила посилити удари по Києву.

Російські війська не припиняють атакувати Київщину та цивільні об’єкти. У Києві через атаку РФ сталося загорання у парку.

Раніше йшлося про те, що Росія вдарила по підприємству на Київщині. У Фастівському районі внаслідок російської атаки пошкоджено підприємство, на його території виникла пожежа.

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