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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1433
Час на прочитання
1 хв

Вибухи у Києві — що відомо про ситуацію в столиці

Реактивний БпЛА летить у напрямку центру Києва зі сходу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Вибухи у Києві — що відомо про ситуацію в столиці

Повітряна тривога / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві 20 вересня ввечері гримлять вибухи. У столиці працює ППО.

Про це повідомили в КМВА.

«Просимо мешканців міста перебувати в укриттях», — закликала влада.

Також стало відомо про реактивний БпЛА у напрямку центру Києва зі сходу. Про це заявили Повітряні Сили ЗС України.

О 19:30 стало відомо про наслдіки атаки РФ на Київ 20 вересня. Так, у Голосіївському районі уламки БпЛА впали на відкриту територію біля житлового будинку і пошкодили авто. На щастя обійшлося без пожежі.

«За іншою адресою в Голосієво уламки виявили біля житлового будинку.
Екстрені служби прямують на місце. Атака ворога на столицю триває. Перебувайте в укриттях!» — закликав мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, напередодні у низці регіонів України було оголошено жовтий рівень небезпеки через загрозу безпілотників. Зокрема, у Києві була загроза безпілотників протягом 10:29-11:02. У місті лунали вибухи.

Також раніше йшлося про те, що РФ вдарила по підприємству на Київщині. У Фастівському районі внаслідок російської атаки пошкоджено підприємство, на його території виникла пожежа.

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