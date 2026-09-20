Повітряна тривога / © ТСН

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У Києві 20 вересня ввечері гримлять вибухи. У столиці працює ППО.

Про це повідомили в КМВА.



«Просимо мешканців міста перебувати в укриттях», — закликала влада.

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Також стало відомо про реактивний БпЛА у напрямку центру Києва зі сходу. Про це заявили Повітряні Сили ЗС України.

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О 19:30 стало відомо про наслдіки атаки РФ на Київ 20 вересня. Так, у Голосіївському районі уламки БпЛА впали на відкриту територію біля житлового будинку і пошкодили авто. На щастя обійшлося без пожежі.

«За іншою адресою в Голосієво уламки виявили біля житлового будинку.

Екстрені служби прямують на місце. Атака ворога на столицю триває. Перебувайте в укриттях!» — закликав мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, напередодні у низці регіонів України було оголошено жовтий рівень небезпеки через загрозу безпілотників. Зокрема, у Києві була загроза безпілотників протягом 10:29-11:02. У місті лунали вибухи.

Також раніше йшлося про те, що РФ вдарила по підприємству на Київщині. У Фастівському районі внаслідок російської атаки пошкоджено підприємство, на його території виникла пожежа.

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