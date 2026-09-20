Взрывы в Киеве— что известно о ситуации в столице

Воздушная тревога / © ТСН

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В Киеве 20 сентября вечером гремят взрывы. В столице работает ПВО.

Об этом сообщили в КМВА.



«Просим жителей города находиться в укрытиях», — призвали власти.

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Также стало известно о реактивном БПЛА в направлении центра Киева с востока. Об этом заявили Воздушные Силы ВС Украины.

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В 19:30 стало известно о последствиях атаки РФ на Киев 20 сентября. Так, в Голосеевском районе обломки БПЛА упали на открытую территорию возле жилого дома и повредили автомобиль. К счастью, обошлось без пожара.

«По другому адресу в Голосеево обломки обнаружили возле жилого дома.

Экстренные службы направляются на место. Атака врага на столицу продолжается. Находитесь в укрытиях!» — призвал мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, накануне в ряде регионов Украины был объявлен желтый уровень опасности из-за угрозы беспилотников. В частности, в Киеве была угроза беспилотников в течение 10.29-11.02. В городе раздавались взрывы.

Также ранее речь шла о том, что РФ ударила по предприятию в Киевской области. В Фастовском районе в результате российской атаки повреждено предприятие, на его территории возник пожар.

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