Россияне уничтожили на Киевщине завод мирового лидера по вентиляции (фото)

Разрушение на площадях предприятия «Вентиляционные системы» в Боярке

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В ночь на 20 сентября российская ракетно-дроновая атака полностью разрушила основные производственные мощности компании «Вентиляционные системы» в Боярке Киевской области. Руководство уже предупреждает о возможных перебоях с поставками продукции.

Об этом говорится в заявлении на Facebook-странице компании.

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Там подчеркнули, что в результате ракетно-дроновой атаки на предприятие «Вентиляционные системы» никто из его работников не пострадал. Однако само предприятие подверглось значительным разрушениям. В настоящее время компания оценивает масштабы повреждений и работает над возобновлением производственных и логистических процессов.

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«Из-за нанесенных разрушений в ближайшее время ожидаем перебоев с наличием и поставкой части продукции. Наша команда уже работает над тем, чтобы максимально быстро возобновить поставки и выполнение обязательств перед клиентами и партнерами», — отметили в компании.

«Вентиляционные системы» продолжают работать. Компания обещает оперативно информировать партнеров и клиентов об изменениях в сроках поставок и восстановления доступности продукции.

Также в компании выразили благодарность спасателям ГСЧС и всем службам, которые были привлечены к ликвидации последствий атаки.

Разрушения на площадях предприятия «Вентиляционные системы» в Боярке (8 фото)

Напомним, российские захватчики вторые сутки массированно атакуют Киевскую область. Ударам подверглись пять районов: Фастовский, Вышгородский, Бучанский, Бориспольский и Обуховский. Всего повреждено 34 гражданских объекта, в том числе жилые дома, склады, предприятия, заправки и инфраструктура. Больше всего разрушений зафиксировано в Фастовском (12) и Бучанском (11) районах. Обошлось без пострадавших.

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