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- Киев
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В Киеве объявили воздушную тревогу
В ночь на 21 сентября в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы реактивного беспилотника, который двигался в направлении Вишневого с севера.
В Киеве в ночь на 21 сентября объявили воздушную тревогу.
По данным мониторинговых каналов , реактивный БПЛА двигался с севера в направлении Вишневого Киевской области.
По состоянию на 03.40 воздушная тревога также охватывала значительную часть Киевщины и ряд других областей Украины.
Жители столицы и области призывают находиться в укрытиях к официальному отбою воздушной тревоги.
Напомним, что ранее Россия атаковала Киевщину дронами: пострадала 7-летняя девочка
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