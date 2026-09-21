В Киеве объявили воздушную тревогу

Сирена / © Getty Images

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В Киеве в ночь на 21 сентября объявили воздушную тревогу.

По данным мониторинговых каналов , реактивный БПЛА двигался с севера в направлении Вишневого Киевской области.

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По состоянию на 03.40 воздушная тревога также охватывала значительную часть Киевщины и ряд других областей Украины.

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Жители столицы и области призывают находиться в укрытиях к официальному отбою воздушной тревоги.

Напомним, что ранее Россия атаковала Киевщину дронами: пострадала 7-летняя девочка

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