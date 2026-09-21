У Києві оголосили повітряну тривогу

Сирена / © Getty Images

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У Києві в ніч проти 21 вересня оголосили повітряну тривогу.

За даними моніторингових каналів, реактивний БпЛА рухався з півночі у напрямку Вишневого Київської області.

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Станом на 03:40 повітряна тривога також охоплювала значну частину Київщини та низку інших областей України.

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Жителів столиці та області закликають перебувати в укриттях до офіційного відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київщину дронами: постраждала 7-річна дівчинка

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