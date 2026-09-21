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- Київ
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Росіяни знищили на Київщині завод світового лідера з вентиляції (фото)
Попри масштабні руйнування, співробітники не постраждали, а компанія обіцяє виконати зобов’язання перед клієнтами.
У ніч проти 20 вересня російська ракетно-дронова атака повністю зруйнувала основні виробничі потужності компанії «Вентиляційні системи» у Боярці Київської області. Керівництво вже попереджає про можливі перебої з постачанням продукції.
Про це йдеться у заяві на Facebook-сторінці компанії.
Там наголосили, що внаслідок ракетно-дронової атаки на підприємство «Вентиляційні системи» ніхто з його працівників не постраждав. Однак саме підприємство зазнало значних руйнувань. Наразі компанія оцінює масштаби пошкоджень і працює над відновленням виробничих та логістичних процесів.
«Через завдані руйнування найближчим часом очікуємо перебоїв з наявністю та постачанням частини продукції. Наша команда вже працює над тим, щоб максимально швидко відновити постачання та виконання зобов’язань перед клієнтами і партнерами», — зазначили у компанії.
«Вентиляційні системи» продовжують працювати. Компанія обіцяє оперативно інформувати партнерів і клієнтів про зміни у термінах постачання та відновлення доступності продукції.
Також у компанії висловили подяку рятувальникам ДСНС та всім службам, які долучилися до ліквідації наслідків атаки.
Руйнування на площах підприємства «Вентиляційні системи» у Боярці (8 фото)
Нагадаємо, російські загарбники другу добу масовано атакують Київську область. Ударів зазнали п’ять районів: Фастівський, Вишгородський, Бучанський, Бориспільський та Обухівський. Загалом пошкоджено 34 цивільні об’єкти, зокрема житлові будинки, склади, підприємства, заправки та інфраструктуру. Найбільше руйнувань зафіксовано у Фастівському (12) та Бучанському (11) районах. Минулося без постраждалих.