Росіяни знищили на Київщині завод світового лідера з вентиляції (фото)

Руйнування на площах підприємства «Вентиляційні системи» у Боярці / © Facebook-сторінка vents.ua

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У ніч проти 20 вересня російська ракетно-дронова атака повністю зруйнувала основні виробничі потужності компанії «Вентиляційні системи» у Боярці Київської області. Керівництво вже попереджає про можливі перебої з постачанням продукції.

Про це йдеться у заяві на Facebook-сторінці компанії.

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Там наголосили, що внаслідок ракетно-дронової атаки на підприємство «Вентиляційні системи» ніхто з його працівників не постраждав. Однак саме підприємство зазнало значних руйнувань. Наразі компанія оцінює масштаби пошкоджень і працює над відновленням виробничих та логістичних процесів.

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«Через завдані руйнування найближчим часом очікуємо перебоїв з наявністю та постачанням частини продукції. Наша команда вже працює над тим, щоб максимально швидко відновити постачання та виконання зобов’язань перед клієнтами і партнерами», — зазначили у компанії.

«Вентиляційні системи» продовжують працювати. Компанія обіцяє оперативно інформувати партнерів і клієнтів про зміни у термінах постачання та відновлення доступності продукції.

Також у компанії висловили подяку рятувальникам ДСНС та всім службам, які долучилися до ліквідації наслідків атаки.

Руйнування на площах підприємства «Вентиляційні системи» у Боярці (8 фото) © Facebook-сторінка vents.ua © Facebook-сторінка vents.ua © Facebook-сторінка vents.ua © Facebook-сторінка vents.ua © Facebook-сторінка vents.ua © Facebook-сторінка vents.ua © Facebook-сторінка vents.ua © Facebook-сторінка vents.ua

Нагадаємо, російські загарбники другу добу масовано атакують Київську область. Ударів зазнали п’ять районів: Фастівський, Вишгородський, Бучанський, Бориспільський та Обухівський. Загалом пошкоджено 34 цивільні об’єкти, зокрема житлові будинки, склади, підприємства, заправки та інфраструктуру. Найбільше руйнувань зафіксовано у Фастівському (12) та Бучанському (11) районах. Минулося без постраждалих.

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