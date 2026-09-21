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- Київ
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Запхали у машину просто під час роботи: у Києві ТЦК мобілізували працівника телеканалу (відео)
На кадрах видно, як працівники військкомату біля офісу телеканалу запихають чоловіка у машину правоохоронців. У військкоматі заявили, що він перебував у розшуку.
У Мережі з’явилося відео, на якому біля офісу телеканалу «Інтер» представники ТЦК та СП разом із поліцейськими мобілізували чоловіка. У військкоматі згодом прокоментували і заявили, що затримали режисера монтажу телестудії «Служба інформації».
Про це повідомляє пресслужба Київського міського ТЦК та СП.
Чоловік був у розшуку: що заявили у ТЦК
У Мережі напередодні з’явилося відео, на якому біля офісу телеканалу «Інтер» представники ТЦК та СП і поліцейські затримують чоловіків. На кадрах видно, як працівники військкомату запихають чоловіка у машину до правоохоронців. Деякі Telegram-канали пишуть, що його мобілізували просто під час робочого процесу.
Згодом Київський міський ТЦК та СП прокоментував ситуацію. Там заявили, що серед затриманих був режисер монтажу ТОВ «Телестудія „Служба інформації“».
За даними ТЦК, чоловік перебував у розшуку через порушення вимог законодавства України.
«На момент затримання зазначений громадянин не мав оформленої відстрочки від призову на військову службу і підлягав призову на військову службу під час мобілізації», — йдеться у заяві.
У ТЦК зазначили, що попри роботу чоловіка на посаді режисера монтажу, ані він сам, ані ТОВ «Телестудія „Служба інформації“» нібито не подбали про своєчасне оформлення бронювання або відстрочки від призову.
У відомстві наголосили, що з огляду на це не вбачають протиправних дій з боку військовослужбовців ТЦК та працівників поліції.
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