Запхали у машину просто під час роботи: у Києві ТЦК мобілізували працівника телеканалу (відео)

Мобілізація в Україні / © ТСН

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У Мережі з’явилося відео, на якому біля офісу телеканалу «Інтер» представники ТЦК та СП разом із поліцейськими мобілізували чоловіка. У військкоматі згодом прокоментували і заявили, що затримали режисера монтажу телестудії «Служба інформації».

Про це повідомляє пресслужба Київського міського ТЦК та СП.

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Чоловік був у розшуку: що заявили у ТЦК

У Мережі напередодні з’явилося відео, на якому біля офісу телеканалу «Інтер» представники ТЦК та СП і поліцейські затримують чоловіків. На кадрах видно, як працівники військкомату запихають чоловіка у машину до правоохоронців. Деякі Telegram-канали пишуть, що його мобілізували просто під час робочого процесу.

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Згодом Київський міський ТЦК та СП прокоментував ситуацію. Там заявили, що серед затриманих був режисер монтажу ТОВ «Телестудія „Служба інформації“».

За даними ТЦК, чоловік перебував у розшуку через порушення вимог законодавства України.

«На момент затримання зазначений громадянин не мав оформленої відстрочки від призову на військову службу і підлягав призову на військову службу під час мобілізації», — йдеться у заяві.

© із соцмереж

У ТЦК зазначили, що попри роботу чоловіка на посаді режисера монтажу, ані він сам, ані ТОВ «Телестудія „Служба інформації“» нібито не подбали про своєчасне оформлення бронювання або відстрочки від призову.

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У відомстві наголосили, що з огляду на це не вбачають протиправних дій з боку військовослужбовців ТЦК та працівників поліції.

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Нагадаємо, що повістку можуть вручити не лише для мобілізації, а й для уточнення даних, взяття на військовий облік або проходження медогляду.

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