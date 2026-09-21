Затолкали в машину прямо во время работы: в Киеве ТЦК мобилизовали работника телеканала (видео)

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Сети появилось видео, на котором возле офиса телеканала «Интер» представители ТЦК и СП вместе с полицейскими мобилизовали мужчину. В военкомате впоследствии прокомментировали и заявили, что задержали режиссера монтажа телестудии «Служба информации».

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП.

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Мужчина был в розыске: что заявили в ТЦК

В Сети накануне появилось видео, на котором возле офиса телеканала «Интер» представители ТЦК и СП и полицейские задерживают мужчин. На кадрах видно, как работники военкомата запихивают мужчину в машину правоохранителей. Некоторые Telegram-каналы пишут, что его мобилизовали прямо во время рабочего процесса.

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Впоследствии Киевский городской ТЦК и СП прокомментировал ситуацию. Там заявили, что среди задержанных находился режиссер монтажа ООО «Телестудия „Служба информации“».

По данным ТЦК, мужчина находился в розыске из-за нарушения требований законодательства Украины.

«На момент задержания указанный гражданин не имел оформленной отсрочки от призыва на военную службу и подлежал призыву на военную службу во время мобилизации», — говорится в заявлении.

© из соцсетей

В ТЦК отметили, что, несмотря на работу мужчины в должности режиссера монтажа, ни он сам, ни ООО «Телестудия „Служба информации“» якобы не позаботились о своевременном оформлении бронирования или отсрочки от призыва.

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В ведомстве подчеркнули, что ввиду этого не видят противоправных действий со стороны военнослужащих ТЦК и сотрудников полиции.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, что повестку могут вручить не только для мобилизации, но и для уточнения данных, взятия на военный учет или прохождения медосмотра.

Адвокат Валентин Дупак добавил, что в Резерве+ может «светиться» красным, если человека подали в розыск из-за того или иного нарушения.

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