Росіяни вже добу б’ють по Київщині: під прицілом 5 районів, пошкоджено 34 об’єкти (фото)

Пожежа в Київській області внаслідок атаки російськими дронами / © ДСНС

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Російські окупанти масовано атакують Київську область ударними дронами, тримаючи регіон під майже безперервною повітряною тривогою. Внаслідок ворожих ударів у п’яти районах пошкоджено 34 об’єкти, серед яких житлові будинки та інфраструктура.

Про це повідомили очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко та ДСНС Укрїни.

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Київщина перебуває під безперервною атакою російських ударних безпілотників. Повітряна тривога в області розпочалася ще 20 вересня та тривала практично весь день і всю ніч. Станом на зараз тривога також не припиняється.

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Унаслідок ворожих ударів пошкоджено цивільні об’єкти у Фастівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.

Загалом за добу зафіксовано пошкодження 34 об’єктів. Серед них — приватні житлові будинки, складські й виробничі приміщення, гуртожиток, адміністративні будівлі, СТО, АЗС, фермерське господарство, об’єкти інфраструктури та транспорт.

Найбільше пошкоджених об’єктів припадає на Фастівський район — 12. У Бучанському районі пошкоджено 11 об’єктів, у Вишгородському — п’ять, а в Бориспільському та Обухівському — по три. У Бучанському районі рятувальники загасили пожежу на СТО, у Фастівському — у будівлі пилорами.

На щастя, минулося без постраждалих.

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На місцях продовжують працювати відповідні служби. Вони документують наслідки атаки, фіксують пошкодження та проводять необхідні роботи з їхньої ліквідації.

«Ворог намагається залякати людей і завдати шкоди цивільній інфраструктурі. Повітряна тривога триває. Не ігноруйте сигнал та перебувайте в укриттях», — наголосив Ткаченко.

Пожежа в Київській області внаслідок атаки російськими дронами / © ДСНС

Пожежа в Київській області внаслідок атаки російськими дронами / © ДСНС

Пожежа в Київській області внаслідок атаки російськими дронами / © ДСНС

Нагадаємо, ввечері 20 вересня повідомлялося, що на Київщині внаслідок чергової атаки РФ виникли масштабні пожежі у Фастівському, Бучанському та Обухівському районах. Зокрема, загорілися промислове виробництво, будівля СТО та приватний будинок. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих не було.

Зауважимо, напередодні Міністерство оборони Росії пригрозило посилити удари високоточною зброєю по «військових об’єктах» у Києві, назвавши це «відповіддю на атаки ЗСУ». Також у відомстві заявили, що масована атака на Москву 20 вересня нібито мала на меті зірвати вибори.

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