Россияне уже сутки бьют по Киевщине: под прицелом 5 районов, повреждено 34 объекта (фото)

Пожар в Киевской области в результате атаки российскими дронами

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Российские оккупанты массированно атакуют Киевскую область ударными дронами, держа регион под почти непрерывной воздушной тревогой. В результате вражеских ударов в пяти районах повреждены 34 объекта, среди которых жилые дома и инфраструктура.

Об этом сообщили глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко и ГСЧС Украины.

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Киевщина находится под непрерывной атакой российских ударных беспилотников. Воздушная тревога в области началась еще 20 сентября и продолжалась практически весь день и всю ночь. По состоянию на данный момент тревога также не прекращается.

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В результате вражеских ударов повреждены гражданские объекты в Фастовском, Вышгородском, Бучанском, Бориспольском и Обуховском районах.

Всего за сутки зафиксировано повреждение 34 объектов. Среди них — частные жилые дома, складские и производственные помещения, общежитие, административные здания, СТО, АЗС, фермерское хозяйство, объекты инфраструктуры и транспорт.

Больше всего поврежденных объектов приходится на Фастовский район — 12. В Бучанском районе повреждено 11 объектов, в Вышгородском — пять, а в Бориспольском и Обуховском — по три. В Бучанском районе спасатели потушили пожар на СТО, в Фастовском — в здании пилорамы.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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На местах продолжают работать соответствующие службы. Они документируют последствия атаки, фиксируют повреждения и производят необходимые работы по их ликвидации.

«Враг пытается запугать людей и нанести вред гражданской инфраструктуре. Воздушная тревога продолжается. Не игнорируйте сигнал и находитесь в укрытиях», — подчеркнул Ткаченко.

Пожар в Киевской области в результате атаки российскими дронами

Пожар в Киевской области в результате атаки российскими дронами

Пожар в Киевской области в результате атаки российскими дронами

Напомним, вечером 20 сентября сообщалось, что в Киевской области в результате очередной атаки РФ возникли масштабные пожары в Фастовском, Бучанском и Обуховском районах. В частности, загорелось промышленное производство, здание СТО и частный дом. По предварительной информации, погибших и пострадавших не было.

Отметим, накануне Министерство обороны России пригрозило усилить удары высокоточным оружием по «военным объектам» в Киеве, назвав это «ответом на атаки ВСУ». Также в ведомстве заявили, что массированная атака на Москву 20 сентября якобы преследовала цель сорвать выборы.

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