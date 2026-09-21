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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
396
Час на прочитання
1 хв

Величезний лось бігав вулицями Києва: з'явилося відео

Можливо, лось злякався вибухів, які від ранку лунають у столиці, і забіг у місто.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Лось

Лось / © pixabay.com

У Святошинському районі Києва місцеві мешканці побачили величезного лося, який бігав дворами.

Про це користувачі повідомили у Мережі та виклали відповідне відео.

Можливо, лось злякався вибухів, які від ранку лунають у столиці, і забіг у місто.

Тварина бігала вздовж Берестейського проспекту, поблизу метро «Житомирська». Зазначимо, що там дуже жвавий автомобільний рух. Тож водіям варто бути уважними та обережними, щоб не наїхати на тварину і не травмуватися самим.

Лось — це масивна тварина, вага якої може сягати 500-600 кг. Зіткнення з таким велетнем на швидкості є смертельно небезпечним як для звіра, так і для водія та пасажирів авто.

Екологи зазначають, що через відсутність активного антропогенного впливу популяція диких тварин стабільно зростає, що вимагає від людей особливої відповідальності.

Нагадаємо, у травні у Києві помітили одразу трьох лосів, які раптово з’явилися на дорозі. Тварини перебігали Литовське шосе неподалік від площі Шевченка. Лосі перебігали дорогу попри те, що нею рухалися автомобілі.

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