- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 396
- Час на прочитання
- 1 хв
Величезний лось бігав вулицями Києва: з'явилося відео
Можливо, лось злякався вибухів, які від ранку лунають у столиці, і забіг у місто.
У Святошинському районі Києва місцеві мешканці побачили величезного лося, який бігав дворами.
Про це користувачі повідомили у Мережі та виклали відповідне відео.
Можливо, лось злякався вибухів, які від ранку лунають у столиці, і забіг у місто.
Тварина бігала вздовж Берестейського проспекту, поблизу метро «Житомирська». Зазначимо, що там дуже жвавий автомобільний рух. Тож водіям варто бути уважними та обережними, щоб не наїхати на тварину і не травмуватися самим.
Лось — це масивна тварина, вага якої може сягати 500-600 кг. Зіткнення з таким велетнем на швидкості є смертельно небезпечним як для звіра, так і для водія та пасажирів авто.
Екологи зазначають, що через відсутність активного антропогенного впливу популяція диких тварин стабільно зростає, що вимагає від людей особливої відповідальності.
Нагадаємо, у травні у Києві помітили одразу трьох лосів, які раптово з’явилися на дорозі. Тварини перебігали Литовське шосе неподалік від площі Шевченка. Лосі перебігали дорогу попри те, що нею рухалися автомобілі.