Огромный лось бегал по улицам Киева: появилось видео

Лось / © pixabay.com

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В Святошинском районе Киева местные жители увидели огромного лося, бегавшего по дворам.

Об этом пользователи сообщили в Сети и выложили соответствующее видео.

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Возможно, лось испугался взрывов, которые с утра раздаются в столице, и забежал в город.

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Животное бегало вдоль Берестейского проспекта, вблизи метро «Житомирская». Отметим, что там очень быстрое автомобильное движение. Так что водителям следует быть внимательными и осторожными, чтобы не наехать на животное и не травмироваться самим.

Лось — это массивное животное, вес которого может достигать 500-600 кг. Столкновение с таким великаном на скорости смертельно опасно как для зверя, так и для водителя и пассажиров авто.

Экологи отмечают, что из-за отсутствия активного антропогенного воздействия популяция диких животных стабильно растет, что требует от людей особой ответственности.

Напомним, в мае в Киеве заметили сразу трех лосей, внезапно появившихся на дороге. Животные перебегали по Литовскому шоссе неподалеку от площади Шевченко. Лоси перебегали дорогу, несмотря на то, что по ней двигались автомобили.

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