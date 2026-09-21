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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Ворожа атака на Київщину: палає підприємство, пошкоджено будинки та автомобілі

Унаслідок чергової ворожої атаки в Бучанському районі виникла пожежа на підприємстві, пошкоджено житлові будинки та склади, проте минулося без загиблих і постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Завантаження файлів Назва * Чорний дим від пожежі здіймався до неба

Завантаження файлів Назва * Чорний дим від пожежі здіймався до неба / © із соцмереж

У Бучанському районі Київської області внаслідок чергової ворожої атаки спалахнула пожежа на одному з підприємств, а також зафіксовано руйнування в приватному секторі.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

До ліквідації масштабного займання на промисловому об’єкті залучено сили та спецтехніку Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Крім того, руйнувань зазнав і інший населений пункт району. За словами Ткаченка, там пошкоджено:

  • два приватних будинки;

  • чотири автомобілі;

  • складські приміщення.

«Інформація щодо загиблих та постраждалих наразі не надходила», — зазначив посадовець.

На місцях подій продовжують працювати всі екстрені та профільні служби, які ліквідовують наслідки й фіксують черговий злочин РФ. Додаткова інформація щодо масштабів пошкоджень встановлюється.

Нагадаємо, ворог другу добу не припиняє атакувати Київську область ударними дронами, тримаючи регіон під майже безперервною повітряною тривогою. Внаслідок російських ударів у п’яти районах пошкоджено 34 об’єкти, серед яких житлові будинки та інфраструктура.

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