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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
397
Час на прочитання
2 хв

Чи замерзне лівий берег Києва взимку: до чого готуватися людям

Ситуація з опаленням на лівому березі Києва взимку 2026 року може бути кращою, ніж торік. У разі нових атак на ТЕЦ уряд планує залучати додаткових фахівців.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Чи буде опалення на лівому березі Києва взимку

Чи буде опалення на лівому березі Києва взимку / © ТСН

Ситуація з опаленням на лівому березі Києва цієї зими має бути кращою, ніж торік. Уряд планує залучати спеціалістів із суміжних галузей у разі, якщо будуть наслідки російських атак на енергосистему.

Про це заявив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський в етері «Ранок.LIVE».

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Андрій Закревський пояснив, що взимку 2026 року ситуація з опаленням на лівому березі має покращитися.

У разі, якщо ворог атакуватиме ТЕЦ, уряд для швидкої ліквідації наслідків залучатиме додаткових фахівців з суміжних галузей. Прем’єр Корецький заявив про підготовку таких бригад.

«Гірше, ніж минулої зими, не буде».

Крім цього, він додав, що є певні позитивні зрушення у питаннях підготовки обладнання та фінансування:

«Ми бачимо, що вони знайшли фінансування, сам ДТЕК знайшов фінансування, і цим займався цілий рік. Другий момент, що все ж певну кількість обладнання довезли», — розповів Закревський.

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Нагадаємо, у Києві опалювальний сезон може розпочатися щонайменше на два тижні пізніше за звичні терміни через неготовність частини інфраструктури. Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук.

За його словами, дороблення систем у морози загрожує повторенням минулорічних аварій із замерзанням і розривом труб у житлових будинках.

Окремою проблемою залишається підготовка будинків, де мешканці чи ОСББ через брак коштів і ресурсів не в змозі самостійно виконати ремонти. Нардеп наголосив, що КМДА має провести перевірку житлового фонду та оприлюднити звіт про готовність об’єктів, аби кияни мали змогу завчасно зреагувати та підготуватися до холодів.

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