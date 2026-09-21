Протести на Теремках: муніципальна охорона силоміць відтісняла людей, що кажуть комунальники

Протестувальники

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У Києві на Теремках зростає напруження довкола протестів. Так, працівники муніципальної охорони почали силоміць відтісняти протестувальників із території, де планують прокласти резервну теплотрасу на випадок аварійної зупинки ТЕЦ-5.

Про це повідомляє кореспондент «Суспільного».

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Місцеві жителі виступають проти будівельних робіт, зокрема через необхідність вирубування дерев на цій ділянці.

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Від самого ранку територію охороняють правоохоронці. Тим часом будівельники зварюють металеві конструкції для майбутнього паркану, який має обмежити доступ мешканців до ділянки.

За словами кореспондента, під час протистояння працівники муніципальної охорони почали відтягувати протестувальників із території.

Видання звернулося до Київської міської державної адміністрації з запитом щодо дій працівників муніципальної охорони. Очікується офіційний коментар.

У «Київтеплоенерго» пояснили ситуацію

У «Київтеплоенерго» заперечили інформацію про нібито нове вирубування дерев на Теремках у Києві. Там наголосили, що наразі на локації тривають будівельно-монтажні роботи з прокладання резервної теплотраси.

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За даними підприємства, тепломережа має забезпечити резервне теплопостачання житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2 у разі надзвичайної ситуації або зупинки ТЕЦ.

У «Київтеплоенерго» зазначили, що проєкт прокладання тепломережі оптимізували. За їхніми словами, це дозволить зберегти близько 160 дерев. Видалити планують близько десяти, а решту, які можуть заважати проведенню робіт, — кронувати.

Наразі на будівельному майданчику проводять земляні роботи: екскаватори риють траншею, а навколо території встановлюють огорожу.

Водночас сьогодні на місце будівництва прийшли мешканці Теремків. За інформацією «Київтеплоенерго», вони вимагають від міської влади продовжити роботи та гарантувати надійне теплопостачання району взимку.

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У підприємстві також нагадали, що раніше після консультацій із громадськістю, науковцями та незалежними експертами до проєкту внесли зміни. Там стверджують, що оновлений варіант дозволяє мінімізувати втручання у зелену зону та відповідає чинним правовим, будівельним і технічним нормам.

Таким чином, у «Київтеплоенерго» запевняють, що наразі нове вирубування дерев на Теремках не проводять, а роботи з прокладання резервної теплотраси тривають.

Нагадаємо, КМДА пояснила, що вирубування частини дерев на Теремках є вимушеним заходом для будівництва резервної тепломережі для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. За даними міської влади, мережа має забезпечити альтернативне теплопостачання понад 280 будівель Голосіївського району в разі пошкодження ТЕЦ-5. Альтернативні маршрути прокладання теплотраси, як стверджується, виявилися дорожчими та потребували більше часу.

Після завершення робіт територію планують рекультивувати, відновити благоустрій і висадити нові дерева та кущі, а також облаштувати рекреаційні зони, екостежки й клумби. На тлі робіт на Теремках відбулися протести та сутички місцевих жителів із поліцією, під час яких, за повідомленнями активістів, затримували підлітків.

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