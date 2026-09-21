Протесты на Теремках: муниципальная охрана силой оттесняла людей, что говорят коммунальщики

Протестующие

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В Киеве на Теремках растет напряжение вокруг протестов. Так, работники Муниципальной охраны начали насильно оттеснять протестующих с территории, где планируют проложить резервную теплотрассу на случай аварийной остановки ТЭЦ-5.

Об этом сообщает корреспондент «Общественного».

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Местные жители выступают против строительных работ, в частности, из-за необходимости вырубки деревьев на этом участке.

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С самого утра территорию охраняют правоохранители. Между тем, строители сваривают металлические конструкции для будущего забора, который должен ограничить доступ жильцов к участку.

По словам корреспондента, во время противостояния работники Муниципальной охраны начали оттягивать протестующих с территории.

Издание обратилось в Киевскую городскую государственную администрацию с запросом о действиях работников Муниципальной охраны. Ожидается официальный комментарий.

В Киевтеплоэнерго объяснили ситуацию

В «Киевтеплоэнерго» опровергли информацию о якобы новой вырубке деревьев на Теремках в Киеве. Там подчеркнули, что в настоящее время на локации продолжаются строительно-монтажные работы по прокладке резервной теплотрассы.

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По данным предприятия, теплосеть должна обеспечить резервное теплоснабжение жилмассивов Теремки-1 и Теремки-2 в случае чрезвычайной ситуации или остановки ТЭЦ.

В «Киевтеплоэнерго» отметили, что проект прокладки теплосети был оптимизирован. По их словам, это позволит сберечь около 160 деревьев. Удалить планируют около десяти деревьев, а остальные деревья, которые могут мешать проведению работ, — кронировать.

Сейчас на строительной площадке проводятся земляные работы: экскаваторы роют траншею, а вокруг территории устанавливают ограждение.

В то же время, сегодня на место строительства пришли жители Теремков. По информации «Киевтеплоэнерго», они требуют от городских властей продолжить работу и гарантировать надежное теплоснабжение района зимой.

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В предприятии также напомнили, что ранее после консультаций с общественностью, учеными и независимыми экспертами в проект были внесены изменения. Там утверждают, что обновленный вариант позволяет минимизировать вмешательство в зеленую зону и отвечает действующим правовым, строительным и техническим нормам.

Таким образом, в «Киевтеплоэнерго» уверяют, что в настоящее время новую вырубку деревьев на Теремках не производят, а работы по прокладке резервной теплотрассы продолжаются.

Напомним, КГГА пояснила, что вырубка части деревьев на Теремках является вынужденной мерой строительства резервной теплосети для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2. По данным городских властей, сеть должна обеспечить альтернативное теплоснабжение более 280 зданий Голосеевского района в случае повреждения ТЭЦ-5. Альтернативные маршруты прокладки теплотрассы, как утверждается, оказались более дорогими и потребовали больше времени. После завершения работ территорию планируют рекультивировать, восстановить благоустройство и взорвать новые деревья и кустарники, а также обустроить рекреационные зоны, экотропы и клумбы. На фоне работ на Теремках произошли протесты и стычки местных жителей с полицией, во время которых, по сообщениям активистов, задерживали подростков.

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