У Києві дрон поцілив у воду просто перед людьми на байдарці: момент атаки потрапив на відео

"Герань" / Ілюстративне фото / © СБУ

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У Києві безпілотник «Герань-5» впав у воду буквально за кілька метрів від людей, які пливли на байдарці. Момент удару зафіксували очевидці.

Кадри оприлюднили у Мережі.

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Що відомо про інцидент

Як стало відомо, інцидент трапився під час російської атаки у понеділок, 21 вересня.

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На відео видно, як безпілотник падає у воду просто перед човном, після чого здіймається стовп води.

Люди, які перебували на байдарці, не на жарт перелякалися. На щастя, вони не постраждали.

Інформація про наслідки уточнюється.

Раніше йшлося про нову загрозу для Києва. Так, російська супутникова мережа «Рассвет» потенційно може дозволити операторам РФ коригувати політ ударних дронів у реальному часі на значній відстані. Про це заявив експерт із супутникового зв’язку Володимир Степанець. За його словами, дрони зможуть орієнтуватися не лише на заздалегідь задані координати, а й на зображення з камер, що може підвищити точність їхнього наведення.

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