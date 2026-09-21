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- Киев
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В Киеве дрон попал в воду прямо перед людьми на байдарке: момент атаки попал на видео
Из-за «прилета» российского дрона в Киеве, к счастью, обошлось без жертв.
В Киеве беспилотник «Герань-5» упал в воду буквально в нескольких метрах от плывущих на байдарке людей. Момент удара был зафиксирован очевидцами.
Кадры обнародовали в Сети.
Что известно об инциденте
Как стало известно, инцидент произошел во время российской атаки в понедельник, 21 сентября.
На видео видно, как беспилотник падает в воду прямо перед лодкой, после чего поднимается столб воды.
Находившиеся на байдарке люди не на шутку испугались. К счастью, они не пострадали.
Информация о последствиях уточняется.
Ранее речь шла о новой угрозе для Киева . Так, российская спутниковая сеть «Рассвет» потенциально может позволить операторам РФ корректировать полет ударных дронов в реальном времени на значительном расстоянии. Об этом заявил эксперт по спутниковой связи Владимир Степанец. По его словам, дроны смогут ориентироваться не только на заранее заданные координаты, но и на изображения камер, что может повысить точность их наведения.